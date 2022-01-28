В Германии ответили на слова об ответственности перед Украиной за Вторую мировую войну

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила в интервью медиагруппе Funke, что Германия несет историческую ответственность перед всеми странами СССР.

Ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник назвал ФРГ ответственной перед Украиной за Вторую мировую войну.

«Мы несем особую историческую ответственность перед всеми странами бывшего Советского Союза, потому что Германия принесла там невероятные страдания людям», — обозначила Бербок.

Министр подчеркнула, что именно по этой причине Германия несет историческую ответственность и за то, чтобы предотвратить новый военный конфликт в Европе.

Мельник ранее посетовал, что Украина не воспринимается Германией как «великая культурная европейская нация» и «влиятельный субъект политики». Он заявил о «немецком высокомерии и мании величия».