В МИД России оценили возможность дальнейшего диалога с Западом

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил журналистам, что Россия донесла западным странам свою позицию по Украине и вопросам безопасности в Европе и готова к продолжению диалога, сообщает РИА «Новости».

«Мы на всех уровнях, начиная с главного уровня — президента России, — очень четко сказали о своей позиции по всем вопросам. Более того, особенность нашей политики заключается в, прежде всего, ее транспарентности», — отметил дипломат.

По его словам, Москва всегда готова к диалогу, и одновременно с этим, демонстрируют «красные линии».

Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Владимир Ермаков заявлял, что НАТО привлекает неядерные государства к тренировкам по отработке использования ядерного оружия США против России.

США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».