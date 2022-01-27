В Киеве оценили ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности

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В офисе Зеленского назвали ответ США на предложения России по безопасности «верной стратегией»

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Николай Лазаренко/РИА «Новости»

Телеканала CNN сообщил, что советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал согласованный с украинскими властями ответ США на предложения России по гарантиям безопасности «верной стратегией». Об этом пишет РИА «Новости».

По словам Подоляка, Вашингтон подготовил «всеобъемлющий, продуманный, основанный на фактах и аргументированный» документ.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель приветствовал ответ США на предложения России по гарантиям безопасности в Европе и призвал Москву продолжить добиваться деэскалации напряженности вокруг Украины дипломатическими средствами.

До этого замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что в ведомстве изучают коммюнике Соединенных Штатов.

Ответ передал в среду, 26 января, американский посол Джон Салливан. Вашингтон не стал обнародовать документ, чтобы сохранить возможность конфиденциальных переговоров.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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