В Совфеде раскрыли выгоду от конфликта в Донбассе для Украины и Запада

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев написал в Facebook, что нагнетание ситуации вокруг Украины и, конкретно, угроза эскалации в Донбассе будут иметь место, пока это выгодно определенным силам.

«Угроза эскалации военных действий в зоне конфликта на Донбассе будет актуальной, пока есть силы, заинтересованные в ней. Не ради своей страны или высоких интересов, а, что называется, «шкурно». Кому война, а кому мать родна», — отметил сенатор.

В частности, прямой военный конфликт выгоден самой Украине вне зависимости от исхода. Победа принесет выгоду по очевидным причинам, а поражение, как считает Косачев, позволило бы «избавиться от неудобных регионов» и продолжать «продавать образ жертвы». Этот фактор, по его мнению, не учитываться многими при сравнении ситуации с событиями 2008 года на Кавказе.

«Можно <...> быть в центре внимания, создавать различные «донецкие платформы» по образцу «крымской», чтобы собирать сочувствующих, и, что еще важнее – деньги. А также мобилизовать внутреннюю поддержку власти, несмотря на ее социальные провалы», — написал вице-спикер Совфеда.

Европейцам, сказал Косачев, выгоднее закончить противостояние с Россией посредством дипломатии. Однако, не без признания РФ виновной в произошедшем, иначе «всплывет» их ответственность за «развитие событий на Украине, начиная с неприглядной роли в ходе евромайдана».

«Восточноевропейскому русофобскому лобби нужно любой ценой избежать взаимоприемлемых договоренностей Запада и России в сфере безопасности, что лишило бы его статуса вечно «прифронтовых» и, тем самым, пользующихся повышенным вниманием», — пояснил сенатор.

США, подытожил Косачев, тоже невыгодно каким-либо образом полностью разрешать сложившуюся конфликтную ситуацию с РФ. Он добавил, что соблюдение Минских договоренностей «сокрушило бы всю пропаганду» и доказало бы тем самым, что все текущие проблемы в регионе возникли из-за расширения НАТО на восток.

«Они (США) считают его (конфликт) ловушкой для России и фактором ее ослабления, и, одновременно, сплочения Запада под руководством США. Формальное урегулирование вернет отношения между ЕС и Россией в нормальное русло, а Украину – к ее внутренним нерешаемым проблемам», — подчеркнул Косачев.

Ранее Косачев заявил, что США настроены на расширение состава НАТО, однако страна не будет воевать за это.