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В Австрии призвали отказаться от санкций против «Северного потока — 2»

Глава МИД Австрии призвал использовать иные рычаги для санкций против РФ вместо «СП2»

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Depositphotos

Проект газопровода «Северный поток — 2» еще не запущен, для введения новых санкций в отношении России можно использовать другие рычаги. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в эфире телеканала ORF.

«Если сейчас мы намерены среагировать на военную агрессию России против Украины... у нас есть другие рычаги, которые мы намерены и будем использовать», — сказал дипломат.

По словам главы австрийского МИД, средства массовой информации создают впечатление, будто экономические отношения между Европой и Россией держатся исключительно на «Северном потоке — 2».

«Мы должны отойти от зацикленности на этом трубопроводе. Мы работаем над обширным пакетом болезненных в экономическом и финансовом плане санкций», — добавил Шалленберг.

Ранее Германия призвала отказаться от санкций против России в энергетике.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

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