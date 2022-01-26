В Австрии призвали отказаться от санкций против «Северного потока — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» еще не запущен, для введения новых санкций в отношении России можно использовать другие рычаги. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в эфире телеканала ORF.

«Если сейчас мы намерены среагировать на военную агрессию России против Украины... у нас есть другие рычаги, которые мы намерены и будем использовать», — сказал дипломат.

По словам главы австрийского МИД, средства массовой информации создают впечатление, будто экономические отношения между Европой и Россией держатся исключительно на «Северном потоке — 2».

«Мы должны отойти от зацикленности на этом трубопроводе. Мы работаем над обширным пакетом болезненных в экономическом и финансовом плане санкций», — добавил Шалленберг.

Ранее Германия призвала отказаться от санкций против России в энергетике.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.