Джонсон заявил, что ни одна страна НАТО не отправит войска на Украину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления в Палате общин прокомментировал предложение отправить войска НАТО на Украину в случае агрессии России. Видео выступления опубликовало издание The Telegraph в YouTube.

По его словам, отправка войск НАТО на Украину в обозримом будущем невозможна, так как Украина не является членом альянса.

Он отметил, что Великобритания сможет помочь другим способом. «Если Россия вторгнется на Украину, мы будем готовы внести вклад в любые новые размещения войск НАТО, чтобы защитить наших союзников в Европе», — заявил Джонсон.

Премьер-министр напомнил, что королевство передает вооружение, предназначенное для оборонительных действий и участвует в подготовке украинских военных.

18 января Минобороны Украины сообщило, что страна получила партию военной помощи от Великобритании в виде легких противотанковых средств.

В Киеве заявляют, что исключают возможность российского вторжения в ближайшее время. Тем не менее, в Харькове отработали 10 сценариев отражения возможной атаки. В свою очередь Россия подняла войска Южного округа по учебной тревоге, в проверке боеготовности участвуют более 6 тыс. военнослужащих. Минобороны также направило новые роботизированные РСЗО в 8-ю армию, воссозданную для защиты Крыма, Кавказа и Ростовской области.