The Hill: Россию стоит пригласить в НАТО

Предполагаемое вторжение России на Украину и последующая реакция НАТО может привести к Третьей мировой войне, пишет профессор экономики Бостонского университета Лоуренс Котликофф в своей статье для The Hill. По его словам, избежать этого можно с помощью приглашения Москвы в альянс.

«Вступление России в НАТО немедленно устраняет две имеющиеся проблемы. Фактически Россия согласится урегулировать свой спор с Украиной мирным путем, а нынешние союзники по НАТО фактически согласятся на мирный договор с Россией», — считает Котликофф.

С точки зрения профессора, со временем Москве следует предложить вступить и в Евросоюз. По его мнению, ЕС является идеальной моделью, которая объединила в одну команду государства, воевавшие друг с другом на протяжении столетий.

«Сейчас не 1942 год. И не 1962 год. Прошло 30 лет после окончания холодной войны — самое время отбросить недоверие и начать строить теплый и прочный мир между бывшими и будущими друзьями», — подчеркнул Котликофф.

Ранее сообщалось, что США отказались идти на уступки России по вопросам безопасности.