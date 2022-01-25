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Миронов заявил, что войска ОДКБ должны были «задержаться» в Казахстане

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Илья Питалев/РИА Новости

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов считает, что войскам ОДКБ следовало остаться в Казахстане на более длительный срок. Об этом он заявил в интервью «Газете.Ru».

«Вывели все войска, чтобы не вызывать раздражение у людей и пресечь все разговоры о российской оккупации. Хотя, лично я бы предпочел, чтобы наши войска там задержались», — сказал Миронов.

Он высоко оценил действия коллективных сил ОДКБ, назвав операцию «блестящей».

«Этой операцией ОДКБ продемонстрировала свою значимость, эффективность, вот именно такой запас прочности. В случае возникновения подобных ситуаций, все эти навыки есть», — добавил председатель СРЗП.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Литр топлива подорожал с 60 тенге до 120 тенге (соответственно с примерно 10,5 руб. до 21 руб.). Спустя два дня в Алма-Ате и некоторых других городах Казахстана начались столкновения протестующих с полицией и военными, вылившиеся в беспорядки и акты мародерства. Для подавления несанкционированных акций протеста 6 января в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ. Операция завершилась 15 января 2022 года.

Полный текст интервью читайте в материале «Газеты.Ru».

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