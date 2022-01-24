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Почти половина украинцев захотела досрочных выборов президента

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Около половины жителей Украины выступили за проведение досрочных выборов главы государства, следует из данных опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Идею отставки действующего президента Украины Владимира Зеленского и организации нового голосования поддерживают 47,2% украинцев. Вместе с тем 46,5% выступили против этого.

Как обратили внимание исследователи, в ноябре прошлого года перевыборов главы государства хотели 43,9%, против высказывались 52,2% граждан.

Кроме того, более половины респондентов поддержали идею роспуска и переизбрания Верховной рады. В пользу этого высказались 53,6% жителей страны. Против этого выступили 38,9% украинцев.

Согласно соцопросам, за три месяца до этого данные показатели находились на уровне 48,8% и 43,4% соответственно.

В конце прошлого года сообщалось, что почти половина украинцев верят во «вторжение» России.

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