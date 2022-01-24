Почти половина украинцев захотела досрочных выборов президента

Около половины жителей Украины выступили за проведение досрочных выборов главы государства, следует из данных опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Идею отставки действующего президента Украины Владимира Зеленского и организации нового голосования поддерживают 47,2% украинцев. Вместе с тем 46,5% выступили против этого.

Как обратили внимание исследователи, в ноябре прошлого года перевыборов главы государства хотели 43,9%, против высказывались 52,2% граждан.

Кроме того, более половины респондентов поддержали идею роспуска и переизбрания Верховной рады. В пользу этого высказались 53,6% жителей страны. Против этого выступили 38,9% украинцев.

Согласно соцопросам, за три месяца до этого данные показатели находились на уровне 48,8% и 43,4% соответственно.

В конце прошлого года сообщалось, что почти половина украинцев верят во «вторжение» России.