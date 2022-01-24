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Австралия эвакуирует членов семей дипломатов из Киева

Австралия начала эвакуацию членов семей дипломатов с Украины

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Australian Embassy, Ukraine/Facebook

Австралия начала эвакуацию семей дипломатов из Киева. Гражданам страны рекомендовано покинуть Украину, сообщает The Sydney Morning Herald.

Накануне сообщалось, что Великобритания начала эвакуацию из Киева около половины сотрудников посольства. По словам представителей британского внешнеполитического ведомства, конкретных угроз дипломатам не поступало, однако было принято решение, что около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию. При этом диппредставительство в Киеве продолжит свою работу.

24 января эвакуацию своих дипломатов начали США. Госдепартамент также рекомендовал американским гражданам, находящимся на Украине, рассмотреть возможность отъезда из страны.

Также СМИ выяснили о планах Франции эвакуировать сотрудников своего посольства в Киеве.

Сообщения об эвакуации дипломатических работников западных стран из Киева появляются на фоне заявлений СМИ и политиков на Западе и Украине о том, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения отвергают.

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