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Боррель осудил митингующих, разбивших стекла в его офисе

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем Twitter осудил участников общеевропейской манифестации в Брюсселе, начавших бить стекла в ходе протеста.

«Строго осуждаю бессмысленное разрушение и насилие на манифестации в Брюсселе, в том числе против нашего здания внешнеполитической службы. Спасибо сотрудникам федеральной полиции за их действия», — написал Боррель.

В организованной неправительственной организацией EuropeansUnited манифестации, разрешенной властями Брюсселя, приняли участие несколько десятков тысяч человек. Они прошли от Северного вокзала по бульварам города до парка Пятидесятилетия, примыкающего к Европейскому кварталу. По всему пути следования митингующих было выставлено полицейское оцепление.

Часть протестующих попыталась прорвать полицейское оцепление около здания Европейской полиции, а также стали бросать в полицейских петарды и бутылки. После этого правоохранители применили против них водометы и слезоточивый газ.

В конечной точке акции — парке Пятидесятилетия — участники манифестации потребовали отставки правительства Бельгии, обвиняя власти в нарушении конституции страны и фундаментальных свобод граждан.

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