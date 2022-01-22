В ДНР назвали США спонсором терроризма и ультрарадикализма на Украине

Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что США спонсируют терроризм на Украине. Об этом она сказала в интервью РИА «Новости».

Она призвала американские власти рассмотреть закон об основах национального сопротивления, который вступил в силу на Украине в начале 2022 года.

«Раз уж США открыто поддерживают государство, в котором принимаются подобные законы, может быть, американские конгрессмены заодно еще и себя признают спонсорами терроризма и национального ультрарадикализма, который всячески поощряется властями Украины?» — заявила Никонорова.

С помощью этого закона добровольческие вооруженные формирования становятся легальными на украинской территории и могут получить оружие, которое они потом безнаказанно используют в Донбассе, отметила министр.

Никонорова призвала американские власти изучить реальные, а не вымышленные или предоставленные украинскими чиновниками отчеты о ситуации в Донбассе.

Ранее стало известно, что на Украину доставили партию летального оружия новой военной помощи от США.