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Лавров прокомментировал обсуждение размещения оружия в Латинской Америке на переговорах

Лавров не обсуждал с Блинкеном тему российского оружия в Латинской Америке

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном тема размещения вооружения в Латинской Америке не обсуждалась. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

«Мы этой темы сегодня не касались», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Лавров и Блинкен обсудили предложение Москвы вернуть НАТО к конфигурации 1997 года. По словам российского дипломата, Североатлантический альянс ведет деятельность направленную против России, поэтому Москва настаивает против расширения блока на восток.

Он добавил, что госсекретарь пообещал объяснить, как Вашингтон относится к своему обязательству не приглашать в альянс новые страны.

В пятницу, 21 января, в Женеве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Переговоры длились полтора часа. Предполагается, что они обсуждали предложения Москвы по гарантиям безопасности.

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