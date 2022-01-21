В США рассказали о консультациях с союзниками по санкциям против России

Министр финансов США Джанет Йеллен в эфире CNBC заявила о том, что Соединенные Штаты консультируются со своими союзниками в Европе касательно их опасений по поводу введения санкций в отношении России.

«Мы хотим сохранить единство с нашими союзниками. Конечно, экономические связи между Россией и Европой прочнее, чем между Россией и Соединенными Штатами. Поэтому мы очень тесно работаем с ними, чтобы понять их озабоченности и убедиться, что мы принимаем их в расчет в разработке нашего ответа [России]»,— сказала она.

Йеллен также напомнила, что президент США Джо Байден предупреждал о готовности применения «суровых» санкций против Москвы. Глава Минфина подчеркнула, что ограничения, которые Вашингтон разрабатывает вместе со своими союзниками, станут «ощутимыми» для российской экономики.

Накануне сенаторы от Демократической партии США внесли в сенат законопроект, предусматривающий санкции против одиннадцати российских банков, в том числе самых крупных, в случае вторжения России на Украину. Попавшие под санкции финансовые институты могут лишиться доступа к системам типа SWIFT.

При этом издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщало, что США и ЕС передумали отключать Россию от SWIFT в качестве санкций.