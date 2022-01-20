Байден рассказал, что «маленькие человечки в зеленой форме» являются вызовом от России

Президент США Джо Байден среди вызовов, которые, по его мнению, исходят от России, назвал «маленьких человечков в зеленой форме». Видео выступления опубликовано на официальном канале Белого дома на YouTube.

«Если военные пересекут границу Украины — это вторжение, оно встретит серьезный экономический ответ, об этом я ясно дал понять президенту (России Владимиру) Путину», — заявил Байден.

Он подчеркнул, что «у России долгая история применения других агрессивных мер, не включающих военные - военизированные тактики, так называемые атаки из «серых зон», действия, когда российские солдаты не носят форму».

Президент США отметил, что Штатам необходимо быть готовыми, чтобы отреагировать на вызовы, исходящие от России, в том числе и «маленьких человечков в зеленой форме» и кибератаки.

Ранее Байден заявил, что Вашингтон будет считать «вторжением» на Украину любое пересечение границы этой страны российскими войсками, указав, что американская сторона будет готова ввести санкции.

Байден предупредил, что в ответ на такой шаг последует «жесткий и скоординированный экономический ответ», который он детально обсуждал с союзниками США, а также изложил российскому лидеру.