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Байден рассказал, что «маленькие человечки в зеленой форме» являются вызовом от России

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден среди вызовов, которые, по его мнению, исходят от России, назвал «маленьких человечков в зеленой форме». Видео выступления опубликовано на официальном канале Белого дома на YouTube.

«Если военные пересекут границу Украины — это вторжение, оно встретит серьезный экономический ответ, об этом я ясно дал понять президенту (России Владимиру) Путину», — заявил Байден.

Он подчеркнул, что «у России долгая история применения других агрессивных мер, не включающих военные - военизированные тактики, так называемые атаки из «серых зон», действия, когда российские солдаты не носят форму».

Президент США отметил, что Штатам необходимо быть готовыми, чтобы отреагировать на вызовы, исходящие от России, в том числе и «маленьких человечков в зеленой форме» и кибератаки.

Ранее Байден заявил, что Вашингтон будет считать «вторжением» на Украину любое пересечение границы этой страны российскими войсками, указав, что американская сторона будет готова ввести санкции.

Байден предупредил, что в ответ на такой шаг последует «жесткий и скоординированный экономический ответ», который он детально обсуждал с союзниками США, а также изложил российскому лидеру.

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