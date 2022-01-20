Экс-посол США Макфол объяснил слова Байдена о «вторжении» России на Украину

Экс-посол США в РФ Майкл Макфол объяснил заявление президента Соединенных Штатов Джо Байдена о «российском вторжении» на Украину. Об этом написал в своем Twitter.

Бывший дипломат заявил, что глава Белого дома «не давал добро на вторжение».

«Байден создал большую коалицию стран для введения серьезных санкций против России в случае агрессии. Байден также пообещал выделить Украине $650 млн на помощь в обеспечении безопасности в этом году», — отметил Макфол.

Он также назвал это «попыткой сдерживания, а не развязывания войны».

Ранее президент США Джо Байден в своем выступлении разграничил «наступление» и «вторжение» России на Украину, говоря о возможных последствиях подобного шага для Москвы.

Когда его попросили уточнить, что он имел в виду под «незначительным вторжением», глава Белого дома пояснил, что под переходом за черту он подразумевает «российские войска, пересекающие границу и убивающими украинских солдат».

Также американский лидер заявил, что последствия «завоевания» Украины, будут для РФ катастрофическими.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени 2021 года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.