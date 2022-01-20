Саакашвили прокомментировал судебный процесс с участием Порошенко

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал бывшего главу украинского государства Петра Порошенко «ненастоящим». ОБ этом сообщается в Facebook-профиле политика, находящегося сейчас в тюрьме.

Однако Саакашвили не желает Порошенко оказаться в заключении.

Порошенко перед возвращением в Киев утверждал, что президент Украины Владимир Зеленский преследует его, как грузинские власти — Саакашвили.

«Я, конечно, польщен, что мой институтский однокашник вспомнил про меня, но, видимо, в спешке он забыл, что первый раз в тюрьму я попал по его незаконному приказу несколько лет тому назад. А после того как судья Лариса Сокол меня освободила, ее опять-таки по приказу Порошенко стали преследовать...», — уточняется в публикации Саакашвили.

Грузинский политик вспомнил, как ему пришлось покидать Украину в 2020 году.

«Я по-человечески не желаю Порошенко попасть в тюрьму, но думаю, что на фоне того, что он проводит со мной параллели — у нас с ним мало общего», — подчеркнул бывший президент Грузии.

Когда Порошенко находился посту президента, Саакашвили недолго был главой Одесской области. В ноябре 2016 года глава государства уволил Саакашвили с поста губернатора.

Ранее Саакашвили поприветствовал «борьбу казахского народа за свободу».

Также Порошенко потребовали арестовать с возможностью внесения залога.