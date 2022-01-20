Назарбаеву пожизненно сохранят право выступать перед парламентом Казахстана

За бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым осталось право выступать на заседаниях правительства и перед парламентом республики, он сможет делать это до конца жизни. Об этом говорится в новом законе «О первом президенте Республики Казахстан — лидере нации».

Накануне Мажилис одобрил поправки в законодательстве, которые отменят пожизненное представительство первого казахстанского лидера в ряде государственных структур. В четверг, 20 января, соответствующие документы появились на сайте Сената — верхней палаты законодательного органа.

«[Нурсултану Назарбаеву принадлежит право] выступать перед Парламентом Республики Казахстан и его палатами, на заседаниях правительства республики при обсуждении важных для страны вопросов; входить в состав Конституционного Совета Республики Казахстан», — говорится в документе.

В предыдущей редакции было сказано, что первому президенту Казахстана также принадлежит право пожизненно возглавлять Совет безопасности и Ассамблею народа Казахстана. Остальные положения данного закона сохранены.

Изменения также были внесены в законы о Совете безопасности и об Ассамблее народа Казахстана. Согласно ним, теперь Совбез и АНК будет возглавлять действующий президент страны.