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Байден пообещал, что в США не будет локдаунов

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден дал обещание, что локдаунов из-за коронавирусов в стране больше не предвидится. Также глава государства отметил, что школы закрывать не планируется, так как страна располагает всеми инструментами для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает Interfax со ссылкой на выступление Байдена на пресс-конференции по случаю годовщины его президентства.

Байден напомнил, что в Штатах есть вакцины, бустерные дозы, маски, тесты, лекарства «для того, чтобы спасти жизни, сохранить бизнес и не закрывать школы».

По словам главы государства, сейчас в США вакцинированы 75% человек. Летом 2021 года невакцинированными были 90 млн человек, а по состоянию на сегодняшний день — 35 млн человек.

По данным Worldometers, за время пандемии в США COVID-19 заразились 69,2 млн человек, умерло более 878 тысяч, а 43,6 млн человек выздоровели.

Люди по всему миру стали заражаться коронавирусом на 20% чаще, подсчитала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). За семь дней заразились больше 18 млн человек. Увеличилась и смертность среди больных, за неделю она поднялась на 4%. Заболеваемость в мире растет рекордными темпами с начала января. ВОЗ ожидает, что в ближайшее время число новых зараженных и смертность продолжат увеличиваться.

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