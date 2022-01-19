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Талибы* арестовали боевика, застрелившего 25-летнюю девушку

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Bernat Armangue/AP

Боевик движения «Талибан» (организация запрещена в России) задержан после того, как он застрелил 25-летнюю Зайнаб Абдуллахи, ее семье предложено 600 тыс. афгани (около $5,7 тыс.), сообщил телеканал Al Jazeera.

Инцидент произошел 13 января в столичном районе Дашт-и-Барчи, который населяют преимущественно шииты-хазарейцы. Район неоднократно становился объектом нападений со стороны многочисленных экстремистских групп.

Представитель талибов Мохаммад Наим заявил, что убийство произошло по ошибке, а арестованный боец будет наказан.

После убийства Абдуллахи по стране прокатилась волна акций протеста за права женщин, которые заявили, что боятся выходить из дома. В отношении некоторых из них талибы применили слезоточивый газ.

После прихода к власти в августе 2021 года, талибы ввели ряд ограничений в отношении женщин — в частности, ограничили возможность обучения девочек в школах, обязали женщин-телеведущих носить хиджаб, а местным телеканалам рекомендовали воздержаться от демонстрации фильмов с участием женщин. Также стало известно, что талибы запретили лечить женщин, пришедших к врачу без сопровождения мужчины.

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