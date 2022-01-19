Блинкен заявил, что США хотят мира на Украине

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе визита в Киев заявил, что США хотят мира на Украине, сообщает РИА «Новости».

«Я искренне, искренне надеюсь, что мы останемся на дипломатическом, мирном пути», — заявил Блинкен.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл на Украину в рамках запланированного визита. Отмечается, что у Блинкена запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

В ходе визита, будет обсуждаться двухстороннее партнерство и «сдерживание России от агрессии». Также стало известно о том, что главы внешнеполитических ведомств обсудят темы, касающиеся двухстороннего стратегического партнерства. В частности, стороны затронут вопросы инвестиций, торговли и безопасности.

Ранее в МИД России рассказали о подготовке встречи Лаврова и Блинкена.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предполагаемая дата встречи — 21 января.