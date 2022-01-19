В Раде объяснили, почему ВВС Британии летели в обход Германии

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что выбранный самолетами ВВС Великобритании маршрут для поставок вооружения на Украину якобы связан с российским газопроводом «Северный поток — 2». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На самом деле самолеты Британии летели мимо Германии, чтобы не сорваться и случайно не разбомбить «Северный Поток —2» по пути», — иронично отметил Гончаренко.

Он также выразил надежду на увеличение поставок британского вооружения на Украину, и пожелал, чтобы рейсам с оружием для Киева не приходилось летать в обход ФРГ.

Ранее стало известно, что Германия не разрешила Великобритании использовать свое воздушное пространство для поставки противотанковых систем Украине. В результате военно-транспортным самолетам C-17 пришлось облететь территорию ФРГ через Данию, а затем пересечь Польшу для прилета в Киев.

Официально со стороны Берлина не поступало заявлений о блокировке своего воздушного пространства для военных самолетов Великобритании. Однако 17 января глава МИД ФРГ Анналена Бербок в рамках своего визита в Киев в очередной раз подтвердила, что Германия выступает против поставок оружия Украине, настаивая на решении всех спорных вопросов путем дипломатии.