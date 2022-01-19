Помощник Байдена оценил вероятность переговоров с РФ по вопросам безопасности

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовы продолжать переговоры с Россией по вопросам безопасности и считают, что в этой сфере существуют возможности достичь прогресса. Об этом сообщает Foreign Policy.

«Мы готовы, если Россия хочет двигаться вперед по пути дипломатии, и мы выдвинули некоторые идеи и предложения, чтобы они их рассмотрели, и мы готовы продолжать обсуждение», — заявил Салливан.

По его мнению, существует пространство для прогресса по существу путем дипломатии по критически важным вопросам европейской безопасности, которые заслуживают того, чтобы детально их рассмотреть.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что в скором времени альянс направит России собственные письменные предложения в ответ на предложения Москвы по безопасности.

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Российские предложения по безопасности США и НАТО обсуждались в ОБСЕ 13 января, а также ранее в Женеве и Брюсселе. Однако ни США, ни НАТО пока не дали никаких письменных ответов.