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В Москве начались переговоры глав МИД России и Германии

В Москве начались переговоры глав МИД России и ФРГ Лаврова и Бербок

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В Москве начались переговоры министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок. Об этом сообщает ТАСС.

Глава МИД РФ заявил немецкой коллеге, что Москва надеется на более конструктивные отношения с Берлином.

«Мы хотели бы, конечно, видеть более конструктивное состояние российско-германских отношений, нацелены на преодоление накопившихся проблем со всеми членами нового правительства и неизменно заинтересованы в добрых отношениях с Германией на принципах взаимоуважения, равенства, учета взаимных интересов», — подчеркнул Лавров.

Бербок в свою очередь заявила, что для нового федерального правительства Германии отношения с Россией крайне важны. По ее словам, альтернативы стабильным связям Москвы и Берлина нет.

«Альтернативы стабильным связям Москвы и Берлина нет», — подчеркнула глава МИД ФРГ, изъявив желание работать в этом направлении.

До визита в российскую столицу Бербок совершила свой первый визит на Украину. В рамках переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой она заявила о цели Берлина оживить «нормандский формат» по Донбассу и наметила основные темы диалога с Россией.

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