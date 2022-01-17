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Порошенко пришел в суд с часами Apple Watch на русском языке

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Корреспонденты из зала заседания Печерского суда/СТРАНА.ua

Экс-президент Украины Петр Порошенко использует Apple Watch с интерфейсом на русском языке. На этот факт обратил внимание портал «Страна», опубликовав соответствующую фотографию из зала Печерского суда.

На снимке видно, пульс экс-главы государства на судебном заседании, судя по данным на снимке, составлял 86 ударов в минуту (в спокойном состоянии пульс человек 65–85 ударов в минуту).

Ранее журналисты подловили Порошенко в аэропорту, когда он пробивался сквозь окружившую его толпу людей. Как писали СМИ, он употребил слова нецензурной брани на русском языке.

Порошенко приехал в Киев утром 17 января.

По версии следствия, он использовал президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключить договоры на поставки с неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса.

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