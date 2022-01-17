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Порошенко потребовали арестовать с возможностью внесения залога

Обвинение попросило арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в $35,7 млн

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Gleb Garanich/Reuters

Обвинение попросило Печерский районный суд Киева заключить под стражу бывшего президента Украины Петра Порошенко с возможностью внесения залога. Об этом говорится в тексте ходатайства, которое в понедельник зачитал прокурор в ходе судебного заседания, передает РИА «Новости».

Он призвал применить к экс-главе государства меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

«И определить залог… в размере 1 миллиард гривен ($35,7 млн – «Газета.Ru»)», — сказал прокурор.

Также суд попросили обязать политика сдать паспорта и, в случае внесения залога, носить электронный браслет.

Следователи подозревают экс-президента Украины в госизмене из-за покупки угля у самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в 2014–2015 годах. Согласно украинскому законодательству, данные формирования признаны террористическими организациями, поэтому взаимодействие Порошенко с самопровозглашенными республиками расценивается как финансирование терроризма. При этом сам политик сообщил, что ответит на все предъявленные ему обвинения, когда вернется на Украину.

Ранее стало известно, что Порошенко вернулся на родину. Сам политик утверждает, что его преследуют по заказу президента Украины Владимира Зеленского.

Порошенко отмечал, что не боится ареста, так как уверен в своей правоте и рассчитывает на поддержку украинского народа.

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