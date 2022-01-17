В Кремле прокомментировали возможные темы саммита в формате Россия — США — Украина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следует уточнить тему трехстороннего саммита РФ – США – Украина от Вашингтона, который ранее предложил провести украинский лидер Владимир Зеленский.

«Насколько я помню, не было уточнения, о чем будет разговор на троих. В данном случае предстоит выяснить, что предлагают о Донбассе обсуждать украинские оппоненты с Россией. РФ не является стороной конфликта, означает ли это, что они возлагают надежду на США, не надеются на Нормандский формат? Ответов на все это нет», — сказал представитель Кремля на брифинге с журналистами.

Песков также подчеркнул, что Москве еще предстоит узнать темы переговоров.

«Зачем на данном саммите нужны США, чтобы обсуждать российско-украинские отношения? Если Киев имеет в виду другие темы, то нам это предстоит узнать», — отметил пресс-секретарь президента.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Зеленский предложил президенту США Джо Байдену организовать совместную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Позднее член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на предложение Зеленского провести трехсторонний виртуальный саммит с участием глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявив, что украинский лидер все пытается оказаться «в высшей лиге», к которой он не принадлежит.