В Германии назвали желательным возвращение России в G7

Депутат комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и бывший заместитель главы партии Ральф Штегнер назвал желательным возвращение России в G7. Об этом он заявил в интервью газете «Известия».

Он отметил, что это его личная оценка. «Что касается реальной ситуации, то это может случиться, только когда мы добьемся прогресса по тем вопросам, которые обсуждаются сегодня», — пояснил он.

По словам Штегнера, нужно учитывать смену правительства в США, несмотря на все противоречия между немецкой и американской сторонами, «накопленные из-за периода правления» бывшего американского президента Дональда Трампа.

Россия была членом G8 до присоединения Крыма в марте 2014 года. После этого лидеры остальных стран «восьмерки» — Франции, Великобритании, США, Германии, Японии, Италии и Канады — отказались приезжать на саммит в Сочи. Вместо этого они провели встречу в Брюсселе без участия Москвы. Также встречи в формате G8 было решено больше не проводить.

Ранее Штегнер анонсировал скорый запуск «Северного потока — 2».