В Японии создали кризисный штаб и заявили, что КНДР запустила две баллистические ракеты

По данным минобороны Японии, КНДР накануне запустила две баллистические ракеты, они пролетели порядка 300 км и упали в районе восточного побережья Северной Кореи. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Премьер-министр Фумио Кисида поручил правительству предоставлять точную информацию общественности, проверять безопасность судов и самолетов и быть готовыми реагировать на «любые непредвиденные события».

После ракетного испытания при канцелярии Кисиды был создан кризисный штаб.

Утром 17 января береговая охрана Японии заявила, что КНДР провела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

5 и 11 января Северная Корея провела испытание сверхзвуковой ракеты, которая пролетела 700 километров и «точно попала в цель». Это первое предполагаемое испытание вооружений КНДР в этом году. Предыдущее состоялось 19 октября прошлого года, когда КНДР провела испытания новой баллистической ракеты подводного базирования.