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В Верховной раде заявили о дискриминации русскоязычного населения

ОПЗЖ: переход печатных СМИ на украинский язык ущемляет права русскоговорящих

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РИА «Новости»

В представленной в Верховной раде партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили о дискриминации русскоговорящих граждан Украины из-за вступления в силу закона о переводе всех печатных СМИ на украинский язык. Об этом сообщается на сайте партии.

«С сегодняшнего дня на Украине начинают действовать новые нормы дискриминационного по отношению к правам русскоязычных граждан и представителей других национальных общин языкового закона», — говорится в заявлении.

Парламентарии отметили что новая правовая норма делает русскоязычные СМИ нерентабельными, и, как следствие, лишает не владеющих украинским языком людей доступа к информации.

В ОПЗЖ напомнили президенту страны Владимиру Зеленскому, что одним из пунктов его избирательной кампании было сворачивание «антиконституционной политики дискриминации миллионов русских и русскоязычных граждан».

Ранее депутат Рады от «Оппозиционной платформы» Юрий Загородный обвинил Зеленского в нарушении девяти статей конституции из-за подписания указа о санкциях Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против телеканалов «Первый независимый» и UkrLive.

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