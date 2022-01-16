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Дания решила поддержать Украину суммой в €22 млн

Дания выделит Украине €22 млн на преодоление последствий конфликта в Донбассе

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Depositphotos

Правительство Дании приняло решение выделить €22 млн (1,9 млрд руб.) Украине для «укрепления ее способности преодолевать серьезные последствия текущего конфликта на востоке». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на датский МИД.

«Поддержка представляет собой новую фазу датской программы мира и стабилизации для Украины на период с 2022 по 2025 годы», — рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

В сообщении уточняется, что €10,75 млн выделил сам МИД, €11,3 млн — министерство обороны.

В МИД добавили, что Дания увеличит вклад в обучение солдат и командиров вооруженных сил Украины, включая «приведение украинского военного персонала в соответствие со стандартами НАТО».

Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник призвал министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок пообещать поставить оружие во время ее предстоящего визита на Украину.

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