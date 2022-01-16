В Казахстане уволили отказавшегося выйти к протестующим главу Атырау

В Казахстане освободили от должности главу администрации Атырау Кайрата Уразбаева, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Уточняется, что акима освободили от должности распоряжением от 14 января «на основании поданного заявления». Обязанности главы администрации Атырау будет выполнять его заместитель Жумабек Каражанов.

По информации «Sputnik Казахстан», во время митинга в Атырау 4 января Уразбаев не вышел к протестующим. В пресс-службе акима пояснили, что с 31 декабря он находился в ежегодном трудовом отпуске, а затем — на больничном.

Уразбаев был назначен акимом Атырау в январе 2020 года. До этого он работал директором Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ), был первым заместителем председателя правления ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.».

2 января в Казахстане вспыхнули протесты недовольных ростом цен на газ. В ряде городов волнения обернулись стычками с полицией и военными. В Атырау манифестанты пытались взять штурмом здание городской администрации.

Впоследствии в Казахстане провели серию кадровых перестановок. Так, был отстранен от должности вице-министр энергетики Казахстана Жумбай Карагаев.