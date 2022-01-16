Глава Минобороны Британии пригрозил России «последствиями» в случае вторжения на Украину

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россию ждут «последствия» в случае вторжения на Украину. Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, любая агрессия со стороны Москвы в отношении Киева нарушит «основные свободы и суверенитет».

10 января он также заявил, что Великобритания «будет противостоять хулиганам» в лице России независимо от того, насколько далеко зайдет эскалация конфликта на границе с Украиной.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в своем Twitter написала, что Россия проводит дезинформационную кампанию для оправдания «вторжения» на территорию Украины.

До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что «вторжение» России на Украину произойдет в середине января-февраля 2022 года. По ее словам, Россия может «сфабриковать повод для такого вторжения».

Позднее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала в интервью The Financial Times, что США подготовили 18 сценариев действий на случай «российского вторжения» на Украину.