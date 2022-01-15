Reuters: на Ямайке задержали одного из главных подозреваемых в убийстве президента Гаити

Правоохранительные органы Ямайки арестовали бывшего гаитянского сенатора Джон-Жоэля Жозефа, который подозревается в организации убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ямайки.

Ранее сообщалось, что на Ямайке задержали колумбийца Марио Антонио Паласиоса, подозреваемого в сговоре с целью убийства Моиза. По версии следствия, Паласиос и его подельники, включая 20 граждан Колумбии и несколько жителей Гаити с американским гражданством, участвовали в «сговоре с целью похищения или убийства президента Гаити».

Моиз, возглавлявший государство с 2017 года, получил смертельное ранение во время нападения на его резиденцию в ночь на 7 июля. Супруга Моиза также пострадала и была госпитализирована в Майами. Исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф заявил, что президента пытали перед убийством. Также сообщалось, что расследующим убийство президента Гаити угрожают расправой.