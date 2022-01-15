Порошенко обвинил Зеленского в желании стать диктатором

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что действующий украинский лидер Владимир Зеленский хочет уничтожить демократию и стать диктатором. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Экс-президент написал, что в его отсутствие власти Зеленского пытаются его «запугать», а также «сфабриковали абсолютно бесполезное» подозрение.

«Вы пытаетесь сделать то, что делает каждый человек, претендующий на диктатора. Превратить демократию в диктатуру. Вы хотите вернуть мажоритарную систему, чтобы купить голоса избирателей за гречку и через «Дію», потому что это ваш единственный шанс. Вы хотите ликвидировать избирательную систему открытыми списками. Вы хотите разрушить демократию точно так же, как и на выборах 2021 года. Вы боитесь парламентских выборов и поэтому хотите их отложить. Потому что после парламентских выборов у вас нет шансов на президентские выборы», — заявил Порошенко.

По его словам, Зеленский может довести до талонов на продукты питания.

«Вы ввели правительство, регулирующее цены на основные продукты питания, из-за чего они исчезают с полок магазинов вместо того, чтобы компенсировать людям инфляцию, вызванную вашими попытками защитить их от бедного Остина. Ты не можешь это сделать, потому что ты воруешь», — подчеркнул экс-президент Украины.

Порошенко также объявил, что не боится украинских властей и 17 января в 09:10 рейсом из Варшавы вернется на Украину.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что возвращение на Украину Петра Порошенко станет «спецоперацией» против Владимира Зеленского. Приезд в страну экс-президента парламентарий назвал «пинком ленивому актеру», добавив, что Зеленский в настоящее время отдыхает, не занимается политикой и не реагирует на события в мире. По мнению парламентария, это изменится после возвращения бывшего лидера страны.