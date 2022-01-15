В Казахстане уволили вице-министра, грозившего лишить Европу нефти

Вице-министр энергетики Казахстана Жумбай Карагаев был освобожден от должности, сообщили в пресс-службе премьер-министра республики.

Причина его увольнения не уточняется. Карагаев занимал должность вице-министра с декабря 2019 года. В августе 2021 года он пригрозил лишить Европейский союз казахстанской нефти, заявив, что если ЕС введет углеродный налог, то республика переориентирует поставки нефти в Китай и Юго-Восточную Азию.

Ранее политолог Ербол Едилов сообщил в Telegram, что Карагаева задержали вместе с другими лицами, «причастными к необоснованному повышению цен на сжиженный газ в Мангистауской области».

В январе 2022 года в Казахстане из-за резкого повышения цен на газомоторное топливо начались массовые протесты, впоследствии переросшие в беспорядки. Протестующие выдвинули ряд требований к властям, в частности в казахстанском Жанаозене потребовали смены режима, проведения народных выборов акима каждой области и города и возвращение Конституции 1993 года. Власти частично удовлетворили требования митингующих. Так, они ввели на полгода госрегулирование цен на ключевые товары, в том числе на топливо.