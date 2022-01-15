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Посольство РФ назвало голословными «неумолкающие» в США обвинения в адрес Москвы

Посольство: заявления Белого дома о сроках «вторжения» РФ на Украину являются голословнымим

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Maxim Shemetov/Reuters

Посольство России в Вашингтоне оценило заявления США о том, что РФ якобы готовит некий предлог для якобы вторжения на Украину. Дипломаты назвали эти утверждения голословными и бездоказательными. Об этом сказано в заявлении российской дипмиссии, которое было размещено в Facebook.

«Обратили внимание на заявления пресс-секретарей Белого дома и Пентагона в ходе брифингов 14 января о якобы ведущейся Россией подготовке некого предлога для вторжения на Украину», — заявили дипломаты, указав, что представители американской администрации уже в деталях описывают сценарии подобных провокаций и называют даты эвентуального начала «операций».

Они отметили, что доказательства, «как водится», отсутствуют.

Также в заявлении говорится, что такая постановка вопроса «подтверждает непрекращающееся информационное давление» на Москву.

«В очередной раз заявляем: неумолкающие в Соединенных Штатах (как на официальном уровне, так и в СМИ) обвинения в наш адрес — голословны и не могут иметь никаких подтверждений. Призываем США к предметной работе по обеспечению гарантий безопасности на основе предложенных российской стороной проектов договоров», — подчеркнули в дипмиссии.

Дипломаты добавили, что РФ выступает против войны и за «дипломатическое решение всех международных проблем».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что США обладают данными о том, что Россия готовит «провокации» на Украине.

Аналогичное заявление в ходе брифинга в Министерстве обороны США сделал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, у США есть свидетельства о якобы подготовке Россией предлога для вторжения на Украину. По его словам, речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

До этого телекомпания CNN со ссылкой на представителя администрации США писала, что Россия подготовила оперативную группу для проведения операции «под ложным флагом» на востоке Украины.

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Отношения России и США
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