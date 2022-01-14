В Пентагоне считают, что Россия пока не приняла решения о вторжении на Украину

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что власти России, скорее всего, пока не приняли окончательного решения о вторжении на Украину. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

«Мы не уверены, что президент Путин принял окончательное решение, поэтому я воздержусь от спекуляций на тему того, что мы будем или не будем делать в случае вторжения», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что США обладают данными о том, что Россия готовит «провокации» на Украине.

Аналогичное заявление в ходе брифинга в Министерстве обороны США сделал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, у США есть свидетельства о якобы подготовке Россией предлога для вторжения на Украину. По его словам, речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что очередные публикации о якобы готовящейся российской провокации в Донбассе носят голословный характер.

Телекомпания CNN со ссылкой на представителя администрации США накануне писала, что Россия подготовила оперативную группу для проведения операции «под ложным флагом» на востоке Украины.