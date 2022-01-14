В Белом доме прокомментировали возможности проведения саммита с РФ и Украиной

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга заявила, что США в настоявшее время нечего сообщить о возможности проведения саммита с Россией и Украиной.

«Мне нечего сообщить в контексте следующих шагов в переговорах или контактах», — сказала она. Ранее Псаки также отказались сообщить дату возможной встречи глав США и России.

Псаки также заявила, что США обладают данными о том, что Россия готовит «провокации» на Украине.

Накануне глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский предложил американскому коллеге Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры в режиме видеоконференции с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее в Кремле прокомментировали возможные переговоры в формате Россия-США-Украина.