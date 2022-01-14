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КНДР предупредила о «жесткой реакции» в ответ на санкции США

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Denis Balibouse/Reuters

КНДР предупредила, что реакция в ответ на санкции США за пуски ракет будет «жесткой». Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на северокорейские СМИ

В МИД КНДР заявили, что пуски ракет являются правом на самооборону.

«Если США продолжат занимать конфронтационную позицию, КНДР будет вынуждена принять более сильные и определенные ответные меры», — отмечается в заявлении ведомства.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон предложил ввести новые санкции в отношении Пхеньяна за проведение серии пусков баллистических ракет.

5 и 11 января Северная Корея провела испытание сверхзвуковой ракеты, которая пролетела 700 километров и «точно попала в цель». Это первое предполагаемое испытание вооружений КНДР в этом году. Предыдущее состоялось 19 октября прошлого года, когда КНДР провела испытания новой баллистической ракеты подводного базирования.

В ответ на это США и еще несколько государств призвали КНДР прекратить ракетные испытания и начать переговоры о денуклеаризации. Совместное заявление прозвучало незадолго до заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ракетным испытаниям Северной Кореи, в которых, как утверждает Пхеньян, участвовала недавно разработанная гиперзвуковая ракета.

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