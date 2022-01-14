В США рассказали, когда разрешиться ситуация вокруг Украины

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что вопрос о том, как будет разрешена ситуация вокруг Украины, должен быть решен тем или иным образом «в обозримом будущем». Об этом сообщает ТАСС.

«Мы готовы продолжать двигаться по пути дипломатии, и мы готовы также пойти по другому пути. Вопрос о том, какой путь (будет выбран), стоит перед нами сейчас. Не через год, не через пять лет, он стоит перед нами в обозримом будущем», — заявил Салливан.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре обсудили вступление Украины в НАТО.

«Они согласились, что Украина должна быть свободна в своем стремлении к членству в НАТО, и премьер-министр подтвердил полную поддержку Великобритании НАТО и защиту альянса», — говорится в заявлении.

Стороны подтвердили необходимость введения суровых экономических санкций, если Россия совершит вторжение на Украину.

Минувшей осенью и этой зимой в западных СМИ, а также на Украине участились заявления о том, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. Предполагается, что это произойдет с трех фронтов: с материка, с территории Крыма, а также через Белоруссию.