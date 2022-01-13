В НАТО допустили «очень быстрое вступление» Швеции и Финляндии

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО может произойти очень быстро, если эти страны сами примут решение войти в альянс. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Финляндия и Швеция очень близки к НАТО во многих аспектах, поэтому этот процесс [вступления] может произойти очень быстро, если они решат присоединиться. Но должно быть политическое решение самих Швеции и Финляндии, о том, хотят ли они присоединиться, и должно быть политическое решение 30 стран НАТО», — сказал он.

Ранее «Газета.Ru» передавала слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Он сказал, что любое расширение НАТО беспокоит Москву и представляет ей угрозу, так как этот альянс — инструмент конфронтации.