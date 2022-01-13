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Володин призвал журналистов брать пример с депутатов и развивать страну «без иностранных подачек»

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что среди журналистов не должно быть иностранных агентов. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается иностранных агентов — конечно, их не должно быть среди журналистов. Закон призван оградить нашу страну от иностранного вмешательства. Здесь много вопросов и к самому сообществу, вы возьмите, сами для себя определите, как мы будем развивать страну без этих иностранных подачек», — сказал он.

Кроме того, Володин посоветовал журналистам брать пример с депутатов, «которые отказались и от акций зарубежных компаний, отказались от вкладов в зарубежных банках и от многого другого».

Ранее «Газета.Ru» передавала слова Володина о необходимости депутатам в приоритетном порядке, до 1 февраля, рассмотреть законопроект о пожизненном заключении педофилов. Он выразил мнение, что по этому вопросу депутаты будут единодушны.

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