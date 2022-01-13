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Посол РФ Антонов: стратегия угроз США нанесет вред международной безопасности

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Стратегия угроз со стороны США не принесет пользу и от нее только пострадает международная безопасность. Соответствующее заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов, сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

«Политикам в Вашингтоне пора отказаться от угроз. Никакой пользы такая стратегия не принесет американскому народу. Проиграет международная безопасность, которая нуждается в мудрых и продуманных действиях», — сказал он.

Дипломат напомнил, что Россия уже представила Соединенным Штатам свои инициативы по выходу из кризиса и теперь Москва ожидает от Вашингтона «адекватной реакции».

«Но не в форме популистских заявлений, а аргументированных письменных предложений», — подчеркнул Антонов.

Комментируя инициативы американских законодателей о новых санкциях в отношении России, Антонов заявил, что за этими действиями кроется попытка воздействовать на Москву на фоне ведущихся переговоров. По мнению российского посла, через санкции США демонстрируют неспособность Вашингтона аргументированно отстаивать свою точку зрения в ходе переговоров.

12 января в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Оно продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9-10 января в Женеве.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия будет защищать свою безопасность военными средствами, если не получится политическими.

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