Генпрокурор Словакии ответил на критику после поездки в Москву

Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка, который принял участие в прошедших в Москве празднованиях по случаю 300-летия прокуратуры России, отверг критику в свой адрес в социальных сетях.

«Отвергаю черно-белое видение мира. Считаю личные контакты и общение с главами зарубежных партнерских органов прокуратуры, включая РФ, необходимыми и полезными для достижения общей цели, которой является защита верховенства закона также в глобальном масштабе», — написал Жилинка в Facebook.

В соцсетях словацкого генпрокурора обвинили в русофильстве, словацкие СМИ отмечают, что из всех приглашенных Марош Жилинка является единственным европейским генпрокурором, принявшим участие в торжествах.

Ранее американского конгрессмена от Республиканской партии Томаса Мэсси раскритиковали за семейное рождественское фото с оружием.