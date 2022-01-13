В США заявили, что Запад продолжит «сдерживание России»

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Госдепартамент США: страны Запада продолжат сдерживать «агрессию России» против Украины

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Заместитель госсекретаря Уэнди Шерман провела встречи с коллегами из Великобритании, Германии, Франции и Италии, которые подтвердили готовность продолжать американо-европейскую координацию действий в ситуации вокруг Украины. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

Все пять стран представляли свои страны во время заседания Совета Россия-НАТО, которое прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9-10 января в Женеве.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что заседание Совета Россия-НАТО было абсолютно необходимо, оно стало встряской. По его словам, в Москве уже ощущают, что Россию рассматривают как объект для нацеленных ударных средств.

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