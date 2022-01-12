Премьер-министр Чехии случайно выругался во время заседания

Премьер-министр Чехии Петр Фиала выругался с использованием нецензурной лексики во время заседания парламента. Об этом сообщает издание Novinky.

«Как же меня это все достало», — сказал премьер, не обратив внимания на включенный микрофон.

По данным издания, реакция Фиалы, по-видимому, была вызвана затянувшимся мероприятием.

Пресс-секретарь правительства Чехии Вацлав Смолка пояснил, что премьер-министр «тоже человек, и в напряженной обстановке мог случайно сказать что-то непубличное».

Ранее в Санкт-Петербурге уволили ректора Института кино и телевидения Александра Евменова. Это произошло после того, как он в ходе видеоконференции в рамках фестиваля «ПитерКит» в присутствии индийского продюсера нецензурно выругался, пишет «Подъем».

Как сообщает издание, мужчина забыл выключить микрофон и выразил свое недовольство насчет того, что кинотеатры работают в пандемию.

Позже в Минкульте объявили, что Евменов уходит со своего поста. Его должность должна занять продюсер и сценарист Наталия Горина. В министерстве объяснили, что кадровые перестановки связаны с необходимостью развития вуза.