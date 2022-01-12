МИД России назвал цель на переговорах с НАТО

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что встреча с НАТО была нужна, чтобы «взбодрить» Североатлантический альянс. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия – НАТО, видеозапись которой опубликована на YouTube-канале РБК.

«Нужна, чтобы взбодрить НАТО. Им напомнили уроки истории, Карибский кризис. И что нас это не устраивает», — рассказал Грушко.

Таким образом дипломат ответил на вопрос журналистов о том, зачем было необходимо проводить встречу с альянсом, учитывая, что НАТО сразу заявило, что не примет условий России.

Заседание Совета Россия – НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9–10 января в Женеве.

В Министерстве обороны России заявили, что игнорирование НАТО инициатив России по деэскалации создает предпосылки возникновения инцидентов и конфликтов, подрывает основы безопасности. Там подчеркнули, что замминистра обороны Александр Фомин на заседании Совета Россия — НАТО довел оценки РФ текущего состояния в сфере евробезопасности. В ведомстве отметили, что отношения России и Североатлантического альянса в текущий момент находятся на критически низком уровне.