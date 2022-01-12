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США готовят санкции против Путина

WP: сенаторы США готовят новые санкции против России и Путина на случай «вторжения» на Украину

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Сенаторы от Демократической партии США собираются представить новый пакет санкций, который будет введен в случае эскалации напряженности на границе с Украиной, сообщает The Washington Post.

«Путину не надо обрушивать собственную экономику и жертвовать жизнями своих людей в будущей попытке перерисовать карту Европы», — объяснил цель документа сенатор Роберт Менендез.

Точные меры пока не раскрываются, но известно, что санкции будут направлены на официальных лиц России из правительственных и военных кругов, включая лично российского лидера. Они коснутся банковской сферы и системы SWIFT.

По данным издания, Белый дом намерен поддержать данный законопроект.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Минторг США может принять постановление, которое фактически запретит экспорт в Россию потребительских товаров, в которых используется электроника, произведенная или разработанная у них в стране. Это станет одной из ответных мер в случае вторжения на Украину.

Комментируя сообщения о санкциях, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угрозы США о новых санкциях против России — это своеобразная артподготовка перед консультациями по гарантиям безопасности.

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