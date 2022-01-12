В Кремле прокомментировали исчезновение Назарбаева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог уточнить, где сейчас может находиться бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, и связывался ли с ним российский лидер Владимир Путин.

«Третий день сообщаю вам, что не получил никакой информации на этот счет», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов в ходе брифинга.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев впервые с начала беспорядков в Казахстане вспомнил о своем предшественнике Нурсултане Назарбаеве.

Несколькими днями ранее СМИ сообщали, что Назарбаев, вероятно, покинул Казахстан, поскольку он не дал ни одного заявления по беспорядкам в стране.

Последний раз Назарбаев появлялся на публике 28 декабря в Санкт-Петербурге, где он встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, депутат мажилиса Казахстана, старшая дочь бывшего президента республики Дарига Назарбаева не посетила заседание в среду, 12 января.